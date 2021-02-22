資深馬主陣營「精算」系向來馬運不錯，掌舵人龐維寧和兒子龐熙霆，近年與呂健威及蔡約翰合作俱佳。

他們一家人所持有的現役馬，俱由述兩位練馬師訓練。

當中，一對團體馬「精算齊同」及「精算其然」同屬呂廐成員，至於兩匹自購新馬「精算謀攻」（龐維寧名下）及「精算赤焰」（龐熙霆名下）皆由蔡廐練養。

星期三（24日）谷草跑夜馬，第五場「精算赤焰」及第九場「精算齊同」都會出賽。

「精算齊同」上仗在波健士胯下跑第四，今次改由呂廐主將何澤堯操刀，同時有用王牌報名，補中機會令人感到樂觀。

至於「精算赤焰」服役首戰由莫雷拉策騎，當初報名時有出賽優先權，幕後目標清晰。

雷神過往曾為同主「精算閃擊」、「精算追擊」、「精算風暴」（均已退役或取消登記）等駒贏馬。

雷神與「精算」系人馬同步成長，而「精算赤焰」來港後四次試閘皆由雷神經手，深受騎者重視，周三隨時於谷夜四班1000米先聲奪人。

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