希斯馬房暫時成績未如人意，旗下初出新馬卻表現不俗，已有四駒錄得服役或在港一出即勝。

其中，「輗多福」及「佳運財」都是三歲澳洲自購新馬，可見練馬師處理這類馬匹作風進取。

周三（24日）在跑馬地馬場舉行九場夜賽，希斯馬房三歲澳洲自購新馬「紅褲之王」服役初出跑四班1200米。

「紅褲之王」來港後三次試閘均在從化，2月4日於鞍上人輕策下貫注到底跑獲亞軍，本身進度良好。

「紅褲之王」父系為「實際影響」，同父馬「變數」（丁廐）早前於此程旗開得勝，前駒隨時依樣畫葫蘆。

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