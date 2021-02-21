文家良去年最後一次贏馬，是在12月16日谷夜憑大熱門「機緣巧俠」勝出四班谷草1650米，今年第一匹頭馬則為周三（24日）谷夜四班1650米「勁力威龍」。

此駒當時在莫雷拉胯下，途中遭遇過擠碰事件，最終仍可後上一攻而破開齋。

莫雷拉當時返到沙圈，也忍不住大叫非常幸運和難以置信。

據文家良賽後表示，「勁力威龍」轉第一次彎位時，曾因「馭風行」壓向「福喜多多」，一度令「勁力威龍」鞍上人莫雷拉失去平衡。

好彩莫雷拉非常醒目，順利為馬兒取勝。

此駒之前每次都有接近表現，可惜唔好彩贏唔到，可能與本身未成熟有關。

經過上仗打破悶局後，此駒更趨成熟進步可以預期，周三再戰谷夜一哩，可望好開續好。

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