容天鵬馬房在周三（24日）谷草夜賽共有四駒列陣，陣容不錯。

當中，「手到回來」上仗在潘頓胯下輕勝「人和家興」，締速與由「電子群星」保持的三班田草1200米紀錄時間僅差0.05秒，可見其實力不弱。

容天鵬賽後透露，賽前潘頓主動索騎「手到回來」，並指此駒過往腳患嚴重，幸好近期情況受控，有助本身跑出應有水準。

他又謂此駒是肉身馬，很容易有肥態，因此必須保持適當運動量，同時又要顧及其腳部舊患，自己在安排其操練時遂份外小心謹慎。

「手到回來」跑沙田及快活谷均可，勝後由副練馬師主操，動態積極，乘勝追擊可以預期。

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