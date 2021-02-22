谷中周三（24日）設有九場夜賽，出馬眾多。

其中，在三班1000米最短途，「正陽清風」和「小鳥敖翔」均已宣佈出賽。

資深馬迷對此兩駒的騎師綵衣定不感陌生，皆因其馬主皆養過頂級良駒。

「正陽清風」馬主冼鏡煜養過一代短途王「蓮華生輝」，該駒曾兩奪香港短途錦標。

「蓮華生輝」還曾於09至10年度馬季榮膺香港馬王，以及曾在新加坡勝出大賽，為港爭光。

至於「小鳥敖翔」，其馬主高金沛養過「小橋流水」，該匹短途好手於2012年夏天征戰英國，在潘頓胯下勇奪1000米G1皇席錦標，成就斐然。

「正陽清風」和「小鳥敖翔」同屬谷草1000米強手，後駒近兩捷俱於此程，前駒更是至今五捷都在同程，陣上定有一番龍爭虎鬥。

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