莫雷拉剛周日（21日）刑滿復出，憑「勇戰神駒」及「夏威夷」起孖兼捧女皇銀禧紀念盃。

周三（24日）谷草夜賽，莫雷拉是全晚唯一一位出足九場之騎師，而且抽檔運不俗。

他除了第五場初出馬「精算赤焰」抽12檔外，其餘座騎均抽靚檔，有望重新登上騎師王。

第七場「日日靚」上仗配雷神跑谷草1200米，排1檔輕鬆報捷，今次人馬再來又抽1檔，連捷呼聲高唱入雲。

至於頭場「開心日子」，已有一段時間未能贏馬，今次沈集成出動雷神兼排4檔，有望重溫勝利滋味。

莫雷拉周三座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 開心日子 4

二 西利哥 4

三 熱血鬥士 6

四 樂滿家 7

五 精算赤焰 12

六 美麗掌聲 6

七 日日靚 1

八 精靈勇士 4

九 綠色有運 3

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