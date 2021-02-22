蔡約翰剛周日（21日）憑「夏威夷」及「疾風明駒」起孖，超越半季以來都在榜首的方嘉柏，成為練馬師榜新台主。

周三（24日）在跑馬地馬場舉行九場夜賽，身為谷草王方嘉柏派出八駒應戰，牌面極強，絕對有機會第一時間重登榜首。

其中，方廐鐵粉馬主游紹賢名下「星運子爵」，今季暫六戰獲兩冠兩亞，狀態處於巔峯水平。

當中，這匹五歲英國自購馬季內三戰谷草一哩兩度入Q，而兩次擊敗牠的均是告東尼馬房「幸福老撾」。

「幸福老撾」已於剛周日出賽香港經典盃，不會跑今場谷夜一哩。

難得宿敵缺陣，「星運子爵」自然有機會乘虛而入，以助方嘉柏贏馬復爭榜首地位。

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