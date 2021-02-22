星期三（24日）谷夜舉行百萬挑戰盃終極戰，焦點當然是現於積分榜排第二落後九分的「共創繽紛」，能否後來居上擊敗領頭羊「平常心」。

除此之外，谷草王方嘉柏對上六季同晚俱有馬贏，合共取得八Win。

今次他替「綠色有運」及「精靈勇士」打王牌出擊，可期延續同晚勝勢。

對上三季百萬挑戰盃終極夜，方廐例有王牌馬勝出，數據理想。

第八場「精靈勇士」今季加盟方廐後出賽尚未失過前五名，而且四戰谷草兩冠一亞一殿。

觀乎方廐季內暫有三匹勝後再出馬打王牌上陣，交出一冠一亞，「精靈勇士」定當乘勝追擊。

另外，第九場「綠色有運」雖然近仗演出一般，但本身以往四次在第三班角逐谷草一哩，錄得三冠一亞，性能卻很突出。

這次復戰三班賽即被安排回師首本路程，兼出王牌以穩獲上陣資格，必拼無疑。

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