港超聯重開，球會首腦無不叫好，當中包括分別統領理文及冠忠南區的李文恩及黃良柏。

他們愛波及馬，同時以馬主身份參與本地賽馬，並分別在剛周日（21日）田戰取得一定成績。

當中，李文恩有胞弟李文斌的「包裝永勝」跑獲香港經典盃季軍，黃良柏則有冠忠南區四大高層（包括其子黃焯添）合夥馬「南區寶」入Q。

來到周三（24日）谷草夜馬，仍有個別球圈名人旗下馬出賽，其中包括「輝煌巨星」、「活力勇士」及「雷公鑿」。

當中，「活力勇士」及「雷公鑿」分別由足總前任及新任主席梁孔德及貝鈞奇持有，季內均未開齋。

「活力勇士」減分已多，上賽走勢復近，本身對上一次贏馬正是在谷夜一哩。

梁孔德名下另外兩駒「精靈勇士」及「勁力勇士」今季各已兩勝，「活力勇士」仍獨憔悴，如今夥拍方廐主將之一何澤堯參戰，可望勝回一仗。

「雷公鑿」是全場唯一有出賽優先權之馬，僅負114磅全場最輕，鞍上人潘明輝在上次（17日）谷戰勝出113磅「紅磚勇士」兼整晚中三元，前駒說不定可由他重響勝鼓。

至於「輝煌巨星」馬主香港足球會團體久未贏馬，戰意必堅。

適逢蘇保羅馬房當旺，此駒續由暫合作三戰兩亞一第五的潘頓發揮，未嘗不可拼出頭來。

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