應屆冠軍騎師潘頓在昨天（21日）大賽日連場搏失，最終交白卷而回，認真失威。

不過騎者在周三（24日）谷草夜賽獲得沈集成鼎力支持，潘頓當然希望連場數糊一吐烏氣。

潘頓今晨（22日）一口氣喺千八米草地跑道，操咗三匹沈集成馬房周三（24日）谷戰出賽馬「平常心」、「有運來」及「開心有利」。

成哥對呢三匹戰馬十分重視，機坪及烽火台之間不停走動，每次睇完馬匹操練走勢，返回機坪接馬追問馬匹操練表現。

練馬師今晨動態相當積極，今期谷草夜賽沈廐馬絕對不能輕視。

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