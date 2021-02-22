容天鵬今季暫時勝出12場頭馬，當中7W是在2021年所取得，證明馬房在新年後攻勢奏效。

周三（24日）谷草夜馬，容天鵬派出四駒上陣，其中一匹實力馬是第九場「狂舞派」。

「狂舞派」在港兩場頭馬，均來自谷草1650米，路有專長。

此駒上場全程走外疊，入直路早發力，結果輸埋門幾步。

容天鵬表示，雖然馬匹沿途走位並不理想，不過由於該役步速慢，被迫移出亦無可厚非，如此劣勢，實屬形勢使然。

「狂舞派」跑谷中1650米一向拿手，只要際遇理想不難有好表現，今場改配對此駒相當熟悉的蔡明紹，希望能夠有出色發揮。

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