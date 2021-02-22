香港演藝界人物不少活躍於港澳兩地馬圈，視養馬為樂，且有不少正在養馬。

與香港一水之相隔的鄰埠澳門，當地賽馬不時見到他們的蹤影，如早年養過「獎門人」、「放下」、「品自高」等駒的曾志偉。

其中，前駒及後駒分別勝出2007及2011年澳港盃，讓馬主名利雙收。

草蜢樂隊成員蘇志威，在港養過「駿王」視如親生仔般愛錫，該駒退役後最近亦轉往澳門恢復出賽，易名「駿王仔」。

至於近年在濠江當上馬主的著名歌曲監製吳國敬，之前曾於當地持有「盈美無限」、「正馬兄弟」、「麥包之星」、「地產雄星」、「御龍之星」（皆已退役）等駒，現時則有與友人合夥持有「比心機」及「友共情」。

「友共情」為吳國敬名下最新一駒，在澳門尚未上陣，馬名也是最近才落實的。

這匹四歲自購新馬另一馬主，亦出自香港演藝界，乃外號麥包的資深藝人麥長青。

他近年開始活躍於氹仔馬場，養過「麥包勁駒」（已退役）曾勝一次，另一駒「搵到剩到」則贏過七場頭馬。

麥長青與吳國敬如今聯名持有「友共情」，並與專屬練馬師馮耀正繼續並肩作戰，這個華人鐵三角時刻受到關注。

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