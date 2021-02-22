呂健威近三次谷戰例有王牌馬勝出，頭馬分別是「陽明亮亮」（2月3日）、「歡欣福星」（2月10日）和「鴻運飛鷹」（2月17日）。

周三（24日）跑九場谷中夜馬，呂廐一對王牌馬遂要盯緊。

第八場三班1200米「大紅包」，近兩仗跑1000米均姍姍來遲，如今回師三戰兩冠強項，可期勝回一仗。

第九場三班1650米「精算齊同」，近七仗皆於二班賽見負。

移師第三班是另一個世界，皆因其賽績顯示，近五戰三班同程獲兩冠兩亞一季，上名率百分百，演出準繩。

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