牛年過了未夠兩星期，2月份卻將到盡頭，周日（28日）沙田馬場上演月內最後一戰，十場日馬賽事全於草地B加2跑道進行，馬匹報名已在今午（22日）公佈。

星期日首場賽事定於下午1時正開跑，特別彩池只六環彩六寶獎有多寶累積，金額為3,233,827元。

全日不設任何盃賽，二班1400米為最高班場次，最低班賽事則是五班1200米。

騎師方面，兩屆澳門冠軍馬雅獲許提前由周日開始上陣，已覓得八匹座騎。

他目前仍在酒店隔離，周三（24日）完成，最快可由周四（25日）早上開始操馬。

陳嘉熙周日刑滿復出，周俊樂及郭能屆時仍要停賽。

梁家俊及莫雷拉下周三（3月3日）起各停賽兩天，周日同作服刑前最後一戰。

史卓豐剛周日（21日）因下背部受傷未能完成所有賽事，周三谷戰亦在排位後退陣，周日可否復出有待馬會公佈。

另一邊廂，已上榜首的蔡廐在周日田戰報名七駒全列正選，當中包括一對新勝馬「魅力漢子」及「勝得威風」，還有匆出將改由莫雷拉策騎的王牌馬「銀馳」，馬房又有機會延續日賽勝勢。

馬雅周日沙田日賽座騎

馬房 馬匹

姚本輝 開心好友、鼓浪順風、玩具達人

賀賢 福多寶

告東尼 表表馬

容天鵬 紅酒之寶、皆大開心

苗禮德 勇寶駒

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