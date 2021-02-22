史卓豐在剛周日（21日）原定有七駒上陣，由於他中途身體不適，有四匹座騎需要易配。

周一（22日）是周三（24日）谷戰排位日，史卓豐照樣入紙，並獲六駒出賽。

然而馬會其後公佈，史卓豐因身體不適，今戰六駒全部換人。

史卓豐座騎易配

場次 馬匹 騎師

一 輝煌巨星 潘頓

二 勁力威龍 潘頓

五 無限商機 賀銘年

六 君達星 賀銘年

七 紅褲之王 何澤堯

九 勞動創造 梁家俊

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