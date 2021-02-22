剛周日（21日）沙田十場泥草地混合賽，順利完成，馬會今日（22日）隨即公佈，各駒評分調整。
兩場國際一級賽女皇銀禧紀念盃及香港金盃，頭馬「夏威夷」及「金鎗六十」均不用加分。
全日加分最多是應屆香港經典盃盟主「健康愉快」，贏馬後加7分，此駒現評101分，並已穩奪今屆打吡入場券。
至於「多多寶驥」及「巴基之友」分別加6分及5分，雙雙需要升班。
2.21沙田十匹頭馬加分情況
馬匹 最新評分（增幅）
多多寶驥 63（＋6）
勇戰神駒 90（＋6）
夏威夷 125（-）
巴基之友 63（＋5）
新威煌 56（＋5）
文明之星 72（＋6）
金鎗六十 131（-）
銀紙 90（＋5）
健康愉快 101（＋7）
疾風明駒 78（＋6）
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