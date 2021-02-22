方嘉柏近期氣勢明顯減弱，榜首之位更拱手相讓予蔡約翰。

今晨（22日）見他心情頗為沉重，不過依然默默落力督操，希望成績得以反彈。

今朝六時許耙地完畢，大圈開閘方廐一馬當先，立即安排「活力勇士」及「綠色有運」前後腳出試。

方嘉柏由機坪沿隧道一直緊隨其後，目送兩駒出圈後，隨即舉鏡觀看整個操練過程，狀甚緊張，睇完低頭離開，心中似有一番盤算。

今次回師福地快活谷，且看他能否順利爭取頭馬而回。

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