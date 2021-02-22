馬會今午（22日）宣佈共有六駒退役，另外沈集成馬房「友運拍檔」蟬過別枝，轉投鄭俊偉馬房。

其中，六歲拍賣馬「超新星」（苗禮德馬房）服役生涯初期表現忠心準繩，在田草1200及1400米累積五場頭馬，合共取得4,771,100元獎金，剛好高於其身價470萬。

然而此駒長期受傷患困擾，多次賽後被發現氣管多血以及喘鳴症，因此影響其競賽生涯，今季三戰皆三甲不入。

更禍不單行的是，此駒在2月8日被獸醫驗出肺部感染，最終相隔兩星期後告別綠茵場。

高價自購馬「創意天才」（韋達馬房）來港前為三級賽高明錦標及考菲爾德經典賽冠軍，幕後購入此駒矛頭直指四歲系列賽。

豈料這匹名氣馬表現不似預期，當中其傷患問題相當嚴重，包括2月3日第三度出現左前腿懸韌帶受傷，最終與「神州風範」（呂健威馬房）及「美麗甜心」（文家良馬房）皆以在港未勝馬身份退役。

「英之友」昨天（21日）為轉投姚本輝馬房後首戰，然而賽後被發現第二次流鼻血，依例須硬性退役。

至於鄭俊偉馬房兵源則一加一減，四歲未出賽澳洲自購新馬「友運拍檔」在周末（20日）加盟，然而「龍鑽輝煌」去年10月被發現右前腿肌腱受傷後遲遲未見好轉，最終被幕後放棄，鄭廐目前保持有44駒。

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