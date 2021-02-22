谷中周三（24日）夜馬第二場四班1650米，文家良馬房「勁力威龍」上仗終在莫雷拉胯下開齋。

不過，今次雷神棄騎此匹新勝馬，而接手上仗跑第四輸近的羅富全馬房「西利哥」。

以季內暫時谷草賽績計，羅富全與莫雷拉這對騎練合作35戰，成績九冠五亞五季，上名率高達54%。

與此同時，今季由雷神贏完再出而換人的30駒中，接近一半上名，數據不算太差。

結合這兩種情況，「勁力威龍」與「西利哥」可謂各有千秋，馬迷們不應顧此失彼。

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