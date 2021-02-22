賀賢馬房近期成績不俗，上周三（17日）在谷夜勝出「紅磚勇士」，另有「霹靂狂龍」上名。

周三（24日）谷草夜賽，賀賢馬房仍有惡馬列陣，當中包括「轉數高」。

此駒上仗突然初跑泥地賽，不等谷草或田草上陣，原來此駒馬主許駿源看到馬兒試泥閘，經常交出不俗走勢。

既然現時評分高跑草地無突破，所以就安排轉跑泥地，希望可以試出彩虹，可惜事與願違。

「轉數高」其後還因右邊骶髂關節應力性受傷，被建議休息，卒之久休超過四個月後才再上陣。

周三回師本身曾三捷的谷草1650米，或有一番作為。

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