去年百萬挑戰盃決賽夜於2月26日晚上舉行，結果由蔡約翰旗下「明駿之星」取得終極冠軍，其馬主亦因而獲得65萬元特別獎金。

當晚於賽事舉行前，共有三駒仍有機會爭霸，包括「明駿之星」、「正陽清風」及「勤德兼備」。

結果「明駿之星」在尾場1200米跟頭馬「聰明導彈」串Q，從而增添六分奠勝。

同晚蔡約翰亦有「志同道合」及「志趣相投」跑入三甲，替馬房加添兩個上名紀錄。

今季沈集成本有「平常心」穩奪冠軍，惟近日由好玩得團體持有的「共創繽紛」，接連在谷戰上名或勝出，積分不斷迫近前駒。

「共創繽紛」目前在百萬挑戰盃有57分，只落後領頭羊「平常心」九分而已，周三（24日）匆出一旦再贏，牠有機會後上氣走後駒稱王。

為給「平常心」加力，沈廐部署若干實力馬同晚出賽，以作為前駒爭冠的支持力量。

同晚沈集成其他上陣馬中，「勞動創造」谷草1650取得兩冠兩亞三季佳績，可見上名率甚高，周三可回降三班有利，有力再入三甲。

「有運來」已熱身兩仗，今戰再吼谷草短途而來，可望有更進步演出，坐位望贏應可做到。

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