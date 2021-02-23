徐雨石馬房四歲高評分自購馬「莎皇者」，目前由亞姐前冠軍李妮（現名陳李妮）及其父陳國泰合夥持有，本身在英國五戰三冠一亞一殿，演出相當理想。

此駒在港首戰田草1400米，竟然包尾而回，走勢令人感到失望。

翌仗因入閘後發脾氣，被競賽小組着令退出比賽。

「莎皇者」在港沒有試過谷閘，周三（24日）晚毅然轉戰谷草，在最尾第九場競逐三班1650米，部署看似有點冒進。

然而「莎皇者」之父「皇僕」在港另外的其中兩匹子嗣「發財福星」及「孖寶兄弟」，均曾勝出谷草1650米，從中可見此父系馬不乏善打谷戰之輩。

今次是「莎皇者」來港後首戰谷中及第二班以下賽事，說不定牠可乘機取得突破。

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