星期三（24日）谷草夜賽，每場均有從化兵列陣，當中有兩駒最值得留意。

首匹是第三場「熱血鬥士」，這匹告東尼馬房戰駒服役三季，出賽23場成績五冠兩亞兩季，當中三場頭馬皆在谷草1650米勝出。

六歲馬「熱血鬥士」上仗大熱跑梗頸四，頭馬是廐侶「幸福老撾」。

賽後「熱血鬥士」重上從化受訓，並在當地試閘跑第三。

此駒回港後再快跳一課，狀態有增無減，本身在新一年未曾取勝，再戰首本路程未嘗不可爭取佳績。

另一匹為第八場「醒目勇駒」，此駒以往由告東尼訓練，曾在谷草1200米贏過兩場頭馬。

此駒於去年12月賽後，被運往從化受訓，並在當地兩度試閘跑第三，其後被返回香港操練。

「醒目勇駒」在2月4日轉投蘇偉賢馬房，並繼續操練以備不時之需。

如今轉廐初出即被安排重遊勝路，「醒目勇駒」定以贏馬交代為目標。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199