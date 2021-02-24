明晚（24日）谷戰跑九場，其中兩場1000米可倚重雷神座騎。

事關翻查今季谷草C加3欄戰果，騎者共策六駒出戰同程，取得一冠四亞成績，入Q率高達八成三。

第四場三班1000米「樂滿家」，至今四捷同程佔其三，加上今季雷神暫與鄭廐合作三駒皆入三甲，此駒當可信賴。

第五場四班1000米「精算赤焰」，四次試閘由雷神包辦，分獲亞季殿各一，狀態已操起。

同父馬有「晨曦飛馬」善戰谷草短途，此駒初出已具威脅力。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199