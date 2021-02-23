法國籍騎師巴度，剛周日（24日）憑「健康愉快」捧走香港經典盃，氣勢正盛。

周三（24日）谷草夜賽，巴度將策八駒上陣，有力乘勝追擊，其中他對第三場一班1650米之方廐馬「星運子爵」較為睇好。

「星運子爵」剛戰配巴度在田草1600米勝出，人馬合拍，今次捲土重來，轉戰谷草1650米，巴度預告今場戰略或許不同。

巴度受訪時說：「『星運子爵』上場一放而回，因為該場沒有馬放頭，我因應臨場形勢而變招。」

「今場我預計有馬前領，我未必會如上場般讓『星運子爵』放頭，有可能跟隨前領馬後面競跑，當然一切要看臨場形勢。」

「『星運子爵』上場初次由我接手即交出勝仗，我十分開心，其實牠上場取勝難度很高，段段快放而一放到底。」

「牠今場轉戰谷草，我希望牠可以同樣交出好成績。」

「這匹方廐馬的競賽態度良好，今場負輕磅有很大幫助，希望可以再下一城。」

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