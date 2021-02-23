沙田馬場今晨（23日）舉行十一組草泥地試閘，路程包括草地800、1000米、1600米及泥地1200米。

《蘋果》晨操專家積奇，認為有多匹馬值得留意。

積奇大讚第二組沈集成馬房四班馬「辣得交關」，此駒以往試閘有前冇後，今次試閘前後兼備，表現進步，短期內出賽值得關注。

另一匹值得留意是第三組呂健威馬房「禪勝寶駒」，此駒已休戰一段時間，並改往從化受訓，今課田草閘跟前，末段依然貫注到底，操足隨時候命。

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