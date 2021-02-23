香港與澳門之間的賽馬埠際賽，港澳盃與澳港盃，由2004年開始舉行，首屆由「皇冠禮物」包辦兩場賽事冠軍。

2019年港澳盃，由大摩與潘頓合作之「信心保證」勝出。

至於2019年澳港盃，由葉楚航訓練之港隊代表「馬上發財」奪標，鞍上人為蘇兆輝。

2020年因疫情關係，這場一年一度之港澳埠際賽宣佈取消。

香港馬會早前公佈，在3月14日將會轉播澳港盃來港受注。

今日（23日）澳門賽馬會發出通告，由於疫情關係，已取消今屆澳港盃。

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