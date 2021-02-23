周三（24日）快活谷賽事，華協會團體共有兩駒列陣，分別是第三場一班1650米「百步穿雲」及第八場三班1200米「競技勇士」。

「超能」系馬主李茂銘博士，為該團體成員之一。

李博士受訪時說：「『百步穿雲』近況不俗，八歲馬保養得宜，今次轉跑快活谷，仍配最佳拍檔潘頓，希望有驚喜啦！」

「至於『競技勇士』，今次同樣交由潘頓操刀，抽得靚檔（二檔）起步，希望入直路時不會塞車。」

「此駒在三班有一定班利，期待有理想的表現。」

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