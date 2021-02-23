明晚（24日）第六場一班1200米，屬於最高班次谷草短途賽，雲集現役谷中1000及1200米勁旅。

當中包括同程五捷的「君達星」、四勝谷草1000米的「帖木兒」、上季百萬挑戰盃冠軍「明駿之星」，以及今季此盃準王者「平常心」，激戰可期。

其中，丁冠豪馬房首席賽駒「君達星」現評106分，本身近期主戰田草分級賽，效果非常一般。

這也難怪，須知谷草頂班賽事編排不多，「君達星」惟有以戰養戰，等機會返谷中搏殺謀功。

此駒今季曾在同程輕取「金鼓齊鳴」、「加州雷電」及今仗主要對手「美麗掌聲」，而且不再一味靠放食糊，可以跟守第三、四位競跑，從而於末段加速上前奠勝，是本身進步可喜之處。

今場快馬甚多，「君達星」從第9檔出閘後，料可順勢走二疊在一個較前的位置競跑，以便轉入直路後從外疊望空發力一攻而破。

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