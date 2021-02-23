短途良駒「忠心勇士」現正為復出積極備戰，今天（23日）早上在沙田馬場參加了一組草地800米試閘，表現讓練馬師方嘉柏滿意。

「忠心勇士」是目前沙田1000米場地紀錄保持者，牠今早由莫雷拉策騎於季內首次參加試閘，在跑道中央位置競跑，動作流暢自然，輕鬆以首名衝過終點，締速為46.09秒。

方嘉柏表示：「馬兒試閘表現可喜，我們很高興能讓牠在草地跑道上馳騁，今早跑道狀況理想。我們只讓牠參加800米試閘，而牠也不負所望，交出好表現。」

「忠心勇士」曾一度被視為香港的短途明日之星，可惜這匹「識奔」的兒子在綠茵征途上並不順遂。

牠於去年4月角逐主席短途獎（1200米一級賽），賽後被發現流鼻血。

到了今季季初，此駒原本讓人憧憬能大展身手，卻又因肌腱受傷而被迫繼續缺陣。

方嘉柏說：「我們讓馬兒輕鬆地慢慢恢復狀態。牠是匹出類拔萃的馬，這一點毋庸置疑，所以我們只需要一點運氣，當然我們也竭盡全力以讓牠能再次於賽事中亮相，希望牠最終能重拾最佳狀態。」

「牠是匹高頭大馬，現時體重增加了50磅，已達到我的要求。馬兒目前的體重約為千三磅，我們會繼續讓牠回復狀態，很快會再安排牠參加試閘，然後再作部署。」

「忠心勇士」現時評分為119分，於今季餘下時間有機會角逐的賽事包括3月13日的一項第一班短途賽、4月5日的短途錦標（1200米二級賽）、4月25日主席短途獎（1200米一級賽），以及5月23日的三級賽沙田銀瓶（1200米讓賽）。

方嘉柏續道：「牠需要一點時間。考慮到其健康狀況，我們需要給牠時間復元。我們已安排牠照內窺鏡，結果令人十分滿意。」

「整體來說，牠的狀態很好，神氣活現，是一匹健康快樂的賽駒。」

「然而，賽馬始終講求運氣，但我們已做好本份訓練牠，盡力將牠提升至最佳狀態，希望牠在出賽時能以最佳狀態上陣。」

來自澳洲的「忠心勇士」一直穿梭香港和從化兩地，而其同母兄長、同樣由方嘉柏訓練的「川河達駒」亦然。

方嘉柏說：「『川河達駒』的進度不俗，牠先前在從化馬場，同樣有一些小毛病需要處理。」

「我們出色的從化團隊負責照料牠，從化馬場對牠的康復幫助很大，令牠變得更健康。」

「明天（24日）牠將在從化馬場的登山跑道上進行快課，我的計劃是安排牠參加數次試閘，盡力令牠以最佳狀態角逐復出首仗。」

「川河達駒」來港前成績斐然，在澳洲不但曾兩勝二級賽，去年10月還在悉尼蘭域馬場擊敗七匹一級賽冠軍佳駟，攻下總獎金高達1,500萬澳元（約9,160萬港元）的珠穆朗瑪峰錦標。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199