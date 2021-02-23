剛於周日（21日）再次勝出沙田草地1800米的「巴基之友」，一連兩仗表現令人驚喜，六歲傷患馬在華籍倉主蘇偉賢手上養回，喜逢第二春，更重新殺回上第三班。

眼見愛駒交出如此亮麗成績，據「巴基」系馬主丁志強表示，有意將名下另一賽駒「巴基勇士」一併交由蘇偉賢訓練。

目前四歲之「巴基勇士」為上年度國際拍賣會新馬，現隸屬於告東尼馬房，暫時上陣五次均未嘗上名，且看轉到蘇偉賢手上，能否一如同主馬「巴基之友」取得突破？

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