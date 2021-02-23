蔡約翰馬房連贏三日，氣勢旺盛，周三（24日）晚谷草賽事，蔡廐派出不少牌面馬列陣，有力持續交出好成績。

角逐第六場一班1200米的「美麗掌聲」，已在沙田連勝兩仗，今次轉戰谷草。

蔡約翰分析說：「『美麗掌聲』近兩戰贏得出色，牠近期表現理想，雖然谷草未有贏過，但曾跑過一次谷草得第四名，應合發揮。」

「此馬近期有好表現，我估計與天氣轉涼有關，牠較為喜歡乾爽的天氣。」

「現在開始踏入春季，天氣仍然爽涼，牠健康良好，只要能維持戰鬥力，有力在谷草也跑得好成績。」

至於「明駿之星」，蔡約翰則表示馬兒年紀漸長，而且較喜歡跑鬆軟場地，可能要本港踏入雨季後才有表現。

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