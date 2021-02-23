剛戰（21日）蔡約翰起孖又捧盃，在港突破1300W，立下里程碑，更在練馬師榜超越方嘉柏，暫時領導群雄。

對於今屆冠軍練馬師之爭，蔡約翰維持一貫謙虛的態度。

蔡約翰說：「馬季只過了一半，現在訪問我是否有信心爭冠軍，確實言之過早。」

「目前在練馬師龍虎榜的頭六位同僚，他們今季馬房的成績都很出色，還有其他練馬師都很優秀，他們很努力爭取頭馬，現在只過了一半馬季，仍有許多變數。」

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