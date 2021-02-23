剛周日（21日）舉行之國際一級賽1400米女皇銀禧紀念盃，結果由蔡約翰馬房之「夏威夷 」大熱勝出。

此駒馬主蕭楊顯婷，為資深馬主蕭百君的新抱；周三（24日）谷草夜馬，蕭家繼續大舉出擊。

分別派出第一場「力王」、第二場「奇真」、第三場「柏林探戈」及第六場「帖木兒」上陣。

其中第二場四班1650米的「奇真」，目前已年屆十歲，是本港碩果僅存的練馬師團體馬；此駒上仗在同程跑第二，老而彌堅。

對於這匹老黃忠，蕭百君兒子蕭劍平有以下評價，他說：「『奇真』跑埋今季便要退役，霍利時保養這匹老馬的功夫一流。」

「馬兒的戰鬥力及狀態長期高企，真是非常難得。」

「我們都希望『奇真』可以贏番一場後才光榮引退，而此駒退役後，本港再無練馬師團體馬了。」

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