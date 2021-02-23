周三（24日）舉行九場谷草夜賽，共有13駒初戰谷中，其中五駒曾試谷閘。

第二場「彪形遨漢」一次一亞，於去年12月18日由潘頓出試1200米，當日慳位追趕，點到即止，同父系馬中則有「同盟力量」於谷草1200米三捷。

第三場「柏林探戈」一次一季，於去年11月13日由何澤堯出試1700米，當日跟前，直路騎落肯走，結果考閘及格。

第五場「向上游」（蘇偉賢馬房）一次一季，於1月16日由巴度出試1200米，當日快放第三，日漸上力，同父系馬中則有「陽光戰駒」於谷草1650米勝出。

第六場「大金庫」三次落第，最近一次於1月16日由潘明輝出試1200米，當日刻意拖後，直路追勢不弱。

第八場「延續美麗」一次落第，於去年12月18日由彭國年出試1200米，當日跟前，但直路力度已減，同父系馬中則有「勞動創造」於谷草1650米兩捷。

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