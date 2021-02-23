如果馬匹近仗表現平平，改動配備或會有幫助，周三（24日）谷戰同屬高廐參戰馬的第一場「上浦福滿」，以及第六場「大金庫」變招數據正面，可寄予厚望。

頭場第五班1800米賽事，「上浦福滿」在港獲三冠三亞四季成績，皆有戴眼罩取得，今仗申請重戴眼罩上陣，用意向好，可重現真身先拔頭籌。

第六場一班1200米，「大金庫」近兩次贏馬皆有用羊毛面箍及綁脷帶，近兩仗加眼罩俱大敗而回，表現差弄巧反拙。

今仗「大金庫」申請除眼罩重戴羊毛面箍及綁舌帶，配件與勝時一樣可信賴。

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