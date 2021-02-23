莫雷拉與方嘉柏今季合作理想，季內已攜手取得24冠16亞7季，數字說明一切。

周三（24日）上演九場谷草賽事，這對合拍騎練必須捧場，皆因他們季內合作跑谷已獲11冠9亞3季，上名率高達54%。

方廐全晚尾三場均與莫雷拉合作實力馬，當中包括第七場「日日靚」、第八場「精靈勇士」及第九場「綠色有運」。

其中，「綠色有運」是谷草1650米專家，本身之前在三班同程四戰，成績三冠一亞全入Q。

鞍上人莫雷拉以往曾夥拍「綠色有運」出賽六次，跑獲兩冠一亞，人馬亦見夾檔。

此駒今次回師三班賽，打王牌必拼有機會重響勝鼓。

-----------------------------

祝大家馬運亨通 送您新春大利是

新一年祝大家財源滾滾來！

而家只要網上貸款並即時初步批核，邦民就會送您新春大利是！新客戶喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日（包括首尾兩天）

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務（香港）網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199