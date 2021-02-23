周日（28日）沙田賽事十場草地賽，巴西騎師馬雅初次登場，騎至煞科。

馬雅此戰暫時卜定八駒，其中苗廐的「勇寶駒」在港初出，馬主之一是前馬會主席葉錫安。

練馬師苗禮德曾表示很喜歡起用新任騎師搏殺，因為對方求勝心切，戰意十足，且看馬雅能否即打響頭炮壯聲威。

當天陳嘉熙復出，周俊樂及郭能停賽。

第二班1400米：「星運男爵」（方廐）上場配蘇銘倫得第五名，賽後報告此該駒大半程未能望空直至末段，因而未能全力施為。蘇銘倫離港發展，今場易配莫雷拉。

第三班1400米：「銀馳」（蔡廐）上場在田泰安胯下越騎越斜屈居第二，賽後引起不少輿論批評騎者的發揮，大多認為若然走到直線，戰果或改寫。

「銀馳」今場再出易配莫雷拉，田泰安則改策同場「志在四方」（韋廐）。

至於「帝豪寶寶」（沈廐）上場在巫顯東跑第三名，今場由潘頓接手。

第三班1800米：「加州十大」（東廐）上場配周俊樂跑得第十名，今場易配潘頓。

第四場1000米：「怡心聲」（姚廐）上場在梁家俊胯下一出即勝，今場改配何澤堯，梁家俊改策在港初出的「蟲草老爺」（文廐）。

第四班1400米：「二雋」（蔡廐）前仗配莫雷拉入Q，上場改由巴度策騎僅得第六名，今仗初配薛恩。

巴度同場將策騎「電訊火箭」（徐廐）出爭，莫雷拉則騎「富存大師」（呂廐）。

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