呂健威上季在練馬師冠軍之爭落敗，只取得第三名。

上季冠軍姚本輝及亞軍告東尼，今季暫時成績反不及呂健威，須知後者現以38Win排第三，僅次於分別排頭兩位的蔡約翰及方嘉柏。

呂廐季內長跑長有，麾下馬持續有好表現，情況可喜。

此廐季內近七成頭馬由何澤堯、潘明輝或周俊樂贏出，從中顯示廐主與愛將合作良好。

今期（24日）呂廐五匹谷草賽駒中，特別要留意的是第八場「大紅包」及九場「精算齊同」，皆因牠們同樣降班打王牌夥拍馬房影子主帥何澤堯出擊。

此兩駒跑谷草皆很擅長，而且近況均不錯，屆時未嘗不可包辦全晚最後一口孖寶，藉此成為呂健威與何澤堯新一輪合作頭馬。

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