剛周日（21日）沈集成馬房連場搏失，三匹大熱門無一取勝。

周三（24日）有九場谷草夜賽，沈廐出馬半打，牌面絕對不弱。

廐內新勝四班谷中C加3欄1200米的「零距離」未有報名，似是讓路予廐侶「開心有利」，以讓後駒在第七場同欄同班同程爭取補中。

「開心有利」上仗以馬頸位之微不敵頭馬「陽明亮亮」做阿二， 可謂非戰之罪。

今次賽前，潘頓先後三度替「開心有利」進行快跳，重視有加。

騎練近三匹谷戰合作頭馬「平常心」、「零距離」及「艮志騰雲」，賽前均有同類備戰。

潘頓過往跑谷草12檔馬，賽績相當不俗，「開心有利」周三晚可望由他打開勝利之門。

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