星期三（24日）谷草C加3跑道夜賽有兩匹上次落飛馬，值得跟進。

首匹是第一場五班1800米「輝煌巨星」，此駒暫時23戰三亞兩季，跑至六歲仍未出頭。

此駒上仗跑谷草2200米，當晚由潘頓策騎，臨場是5.5倍，閘前受到不少捧場客支持，最終跌到4.1倍大熱開跑，跌幅達25%。

「輝煌巨星」卒之跑第五而回，演出當然不算理想。

蘇保羅今次為此駒作出改變，讓牠縮程角逐谷草1800米，務求盡快開齋向馬主交代。

另一匹為第七場四班1200米「吉利大勝」，這匹高伯新馬房澳洲自購新馬，出道至今八戰兩季未開齋。

此駒上賽由蔡明紹壓陣，臨場本有19倍，閘前突然票數湧入，結果開跑時剩下12倍，跌幅達36%。

「吉利大勝」最終姍姍來遲跑第五，今次換上波健士執韁兼打王牌，幕後決心求變求勝。

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