這次（24日）谷草夜馬跑九場，當中包含三場1200米賽事，分別為第六、第七及第八場。

在今季已完成的谷草1200米賽事中，兩大高手潘頓與莫雷拉齊領風騷。

其中，潘頓71戰獲17冠11亞8季，勝出率23%、上名率50%。

至於莫雷拉69戰獲15冠11亞5季，勝出率21%、上名率44%。

其餘任何騎師跑同程俱遠遜他倆，即如何澤堯、田泰安及巴度，分別只有六、五及四捷。

第六場潘頓座騎「平常心」大熟大勇，同程已三捷在手，至於莫雷拉所策的「美麗掌聲」已連勝兩場，戰鬥力高強，可予前駒極大挑戰。

第七場莫雷拉續策「日日靚」上陣，這匹新勝馬抽1檔起步有運，連捷呼聲高唱入雲。

同場「開心有利」雖有潘頓壓陣，但排12檔出閘，卻要考驗鞍上人功力。

第八場潘頓座騎「競技勇士」曾勝谷草1200米，雷神則繼續為由自己新勝的「精靈勇士」效力，兩大高手都有機會擊敗對方勝出。

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