表現向來穩健的「共創繽紛」將於明晩（24日）在跑馬地角逐百萬挑戰盃最後一晚賽事，在練馬師榜領先的蔡約翰有信心馬兒在此終極之戰有力爭冠。

「共創繽紛」將作季內第12次上陣，角逐第八場第三班1200米。

這匹四歲馬今季表現出色，季內共取得三勝、五亞和一季佳績，贏得獎金402萬港元。

倘若「共創繽紛」明晚再次勝出，而「平常心」（沈廐）在第六場第一班1200米賽事中未能跑入前兩名的話，「共創繽紛」將會奪得百萬挑戰盃，並贏得65萬港元冠軍獎金。

在今次最後一輪百萬挑戰盃賽事舉行前，「平常心」（66分）暫居榜首，領先第二位的「共創繽紛」（57分）9分。

根據賽制，頭馬可獲15分，次名可獲6分，第三及第四名分別可獲4分和3分。

假如「共創繽紛」勝出頭馬，而「平常心」跑獲亞軍，則兩駒將同獲72分總分。

在此情況下，「平常心」將由於在此挑戰盃中取得的頭馬數目（至今四場）較「共創繽紛」（至今兩場）為多，而將會奪得總冠軍。

在過去五百萬挑戰盃中，蔡約翰和「平常心」的練馬師沈集成合共勝出四屆。蔡約翰希望「共創繽紛」繼上周三（17日）在跑馬地建功後，本周三能再下一城。

蔡約翰說：「馬兒最近狀態甚佳，從賽績可見，牠每星期均角逐相若的賽事，而且表現穩健。那些演出保持穩定的馬匹，通常具備一定實力。」

「倘若牠今仗能再度勝出，也不會令人感到意外。」

「馬兒一切妥當，否則不可能在七天內再度出賽。牠能夠保持佳態，而且表現穩健，有機會再勝一仗。」

「共創繽紛」今仗將負133磅上陣，由巴西籍騎師波健士主轡。

此駒上星期在跑馬地以一馬鼻位之先險勝「壽臣」，其後評分由80分升至85分，令馬兒得以繼續留在第三班角逐。

蔡約翰續說：「情況對牠頗為有利。牠上週以極短距離勝出，令牠可以留在第三班，這種情況較為少見，可說盡得天時地利。」

另一方面，「平常心」的評分今季已大幅上升31分至現時的96分。潘頓對這匹沈集成旗下賽駒脫胎換骨的表現讚不絕口。

潘頓說：「『平常心』一直跑得很好，充滿信心。牠近績甚佳，希望今仗再接再厲，勝出百萬挑戰盃。」

「牠具備在跑馬地爭勝所需的要素，速度快，轉彎流暢，懂得於轉彎後加速，這些顯然都是牠的優勢。」

另外，百萬挑戰盃亞軍獎金達25萬港元，季軍獎金則為10萬港元。

現時累計40分的「鴻運飛鷹」（呂廐）未有報名角逐今賽，因此「精靈勇士」（方廐）、「閃電精靈」（東廐）、「帖木兒」（方廐）、「艮志騰雲」（沈廐）、「勞動創造」（沈廐）及「扎西德勒」（韋廐）六匹列陣明晚賽事的馬將有機會超越牠取得季軍。

•「平常心」奪冠條件：明晚跑入前兩名或「共創繽紛」未能取勝。

•「共創繽紛」奪冠條件：明晚勝出及「平常心」不入前兩名。

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