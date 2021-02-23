馬會例常發佈的轉換馬房及退役馬名單，今日（23日）並無出現轉廐馬，至於退役則一次過有五駒。

當中兩匹剛於兩日前（21日）才出賽，告東尼旗下「加州更好」於剛周日出爭頭場五班泥地1200米，成冷門下在12駒中跑第十名，步同場跑包尾的「英之友」後塵宣佈退役，後駒已在昨天（22日）除名。

「加州更好」在港跑過34仗獲2冠3亞3季，贏得獎金近300萬元。

徐雨石馬房「豹子頭」亦於賽後兩天被安排引退，此駒剛由莫雷拉策騎兇爭泥地強項路程跑倒數第二，本身近兩季表現難復舊觀，至今上陣24次得6冠1亞2季，頭馬全出自於泥地1200米。

而另一匹泥地專家「為食格格」（蘇偉賢馬房）亦在同日宣告退出競賽馬行列，本身飽受腿部傷患困擾，今季只曾出賽一次，退役前曾三勝泥地1650米，累積獎金有248萬元。

另外，呂健威旗下五戰從未上名之「心常樂」，以及苗禮德馬房尚未出賽的「良田寶寶」，也在這一次退役馬名單之內。

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