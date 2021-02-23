今屆四歲系列賽事首兩關1600米香港經典一哩賽及1800米香港經典盃已順利完成，分別由「勁搏」及「健康愉快」勝出。

至於四歲系列賽事尾關2000米香港打吡大賽，將於3月21日在沙田馬場上演。

冠軍級騎師莫雷拉，曾策多匹四歲馬上陣，在這場賽事如何取捨，成為各界焦點。

據報莫雷拉已選定方嘉柏馬房之「達心星」出戰今屆打吡。

「達心星」來港兩季共出賽十一場，成績5冠3亞，暫時最高成就是在國際三級賽1400米華商會盃跑第二。

莫雷拉曾夥拍「達心星」出賽八次，成績4冠2亞。

消息指莫雷拉雖然不肯定「達心星」能否應付2000米路程，但認為上仗1800米之敗非常欠運。

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