蘇保羅季初攻勢向來慢熱，今季踏入二月後頻頻贏馬，剛周日（21日）憑「新威煌」取勝。

「新威煌」是蘇廐E布馬，在港服役第二場上名後，翌仗再出即取得在港首捷。

周三（24日）第七場四班1200米的「隨喜」，上場在港第二次上陣即後上入Q，明晚是這匹蘇廐質新馬第三次出賽，隨時是「新威煌」翻版。

蘇保羅受訪時說：「『隨喜』上仗谷草1200米排10檔跑第二，表現比我想像中好，可見牠的狀態來得比預期快。」

「今仗『隨喜』排二檔，形勢比上場好得多，而牠經過兩場實戰後，體重減輕了，馬身收了，狀態更弗，希望今戰可以補中。」

「『隨喜』肯定有質素，我認為牠的前景很樂觀，牠的血統顯示，全熟後可以應付更長的途程如一哩，目前馬兒仍未成熟，暫時跑谷草1200米更合。」

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