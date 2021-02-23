剛剛沙田跑完三場大賽，明晚（24日）再次輪到谷草跑馬。

今次採用全場最窄的C加3跑道，它向來不利熱門，其中又以最短途1000米，情況最明顯。

近三季同一跑道進行過25場1000米賽事，大熱門僅贏四場，勝出率只得16%。

明晚第四及第五場分別跑三班及四班同程，勢將分別由「閃電精靈」及「明月生輝」成為熱門甚至大熱門，捧場與否需要反思。

1200米方面，大熱門成績就好得多，須知近70場谷中同欄同程賽事，大熱門取得29捷，勝出率高達40%，上名率更逾八成。

明晚第六至第八場分別跑一班、四班及三班同程，預期將分別由「平常心」、「日日靚」及「精靈勇士」成為大熱門，牠們各有可勝之道。

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