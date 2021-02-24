這次（24日）谷草夜馬，騎練莫雷拉與方嘉柏合力成為賽事主角，須知雷神在尾三場先後贏取方廐「日日靚」及「綠色有運」，累積總分34分，以一席殿軍之先後上氣走同分的潘頓勝出騎師王。

至於早已起孖重返練馬師榜首的方嘉柏，於尾場第三班1650米錦上添花，以大熱門「綠色有運」埋齋中三元，季內增至有47場頭馬，一口氣反先蔡約翰兩Win領導羣雄。

六歲澳洲自購馬「綠色有運」復戰三班賽馬上重開勝門，本身三戰谷草C加3跑道未逢敵手。

第九場單Win及組合獨贏A1分別派37.5元及23.5元，二重彩派2,372元。

至於跑獲第二至四名馬匹分別為「莎皇者」、「追風驥足」與「又係熊」。

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