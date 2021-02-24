馬會今午（24日）公佈有兩駒轉廐及一駒退役，前者包含「超級綠洲」及「世紀之威」，後者則有「川河快駒」。

五歲「超級綠洲」及四歲「世紀之威」本分別隸屬姚廐及文廐，如今依次轉至呂健威及賀賢馬房。

此兩駒季內皆未贏過，「世紀之威」出自本地拍賣會，至今五戰零獎金，表現相當不濟。

季內暫八戰最叻第四的「超級綠洲」由五金剛賽馬團體持有，兩位團體經理人分別為曾志偉及陳璟瓏，後者另以個人名義持有東廐「風雨駒」。

舊名新用的方廐「川河快駒」是匹四歲澳洲自購馬，來港後一直無上陣，本身在2月17日右前腿不良於行，最終在一周後的今天退役。

「川河」系尚餘「川河達駒」、「川河明駒」、「川河尊駒」及「川河進駒」，分別未開齋、今季未勝或尚未出道。

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