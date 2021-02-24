第三場一班1650米：「熱血鬥士」上場跑同程熱門原來並非主角，結果廐侶「幸福老撾」半冷勝出，今場再嚟用雷神騎應似做返主角啩。

昨日（23日）開飛5.2倍，5點落到3.3倍，現時3.6倍W，1.6倍P。早飛票數似樣，應可坐二望一。

「星運子爵」前仗跑同程第二，上場跑田草1600米一放到底贏馬，今仗重跑此程。

昨日開飛10倍，5點大幅落到4.9倍，現時6倍W，2倍P。早飛有而越嚟越重，今場依然有機。

「輝煌星」忠心馬，今季雖然未贏但表現合格，前仗跑同程只負頭馬四分三馬位得第三名，上仗有幸負輕磅出戰有著數。

昨日開飛4.6倍，5點企住4.4倍，現時4.5倍W，1.6倍P。早飛相當勁，好有信心要取季內首勝，要跟呀。

「百步穿雲」今季五戰田草無功而還，今仗轉跑谷草1650米，過住只跑此程兩次不入三甲但係輸近嘅。

昨日開飛4.2倍，5點回上6.9倍，現時7.5倍W，2.3倍P。

有墊底飛，始終呢匹馬有些少級數嘅，睇飛今場可以預佢一票。

提供：7熱血鬥士、3輝煌星、8星運子爵、2百步穿雲

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